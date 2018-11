CP garante ligação ferroviária entre Marco de Canaveses e o Pocinho

A CP anunciou há minutos que, no troço ferroviário de Marco de Canaveses ao Pocinho, que ficará isolado da restante rede ferroviária durante o período em que vão decorrer as obras na linha do Douro, a partir de segunda-feira próxima, dia 26 de novembro, “as ligações ferroviárias serão realizadas em comboios formados por locomotiva e carruagens, utilizando material que ao longo dos últimos dois anos já circulou (…), nomeadamente no comboio Miradouro”.

Esta decisão resultou de uma reunião, que decorreu na estação de São Bento, no Porto, que teve como objetivo “apresentar e debater as soluções de mobilidade previstas para este período e realizar ajustamentos que permitam introduzir melhorias na oferta planeada”, de acordo com um comunicado da transportadora ferroviária nacional.

“A CP garantiu aos autarcas presentes que, após a reabertura da linha, serão repostos a oferta e os horários atualmente em vigor”, garante o mesmo documento.

O comunicado da CP adianta que “foi assumido entre todos os presentes o compromisso de manter o diálogo, ao longo de todo este período, para monitorizar, em permanência, as eventuais necessidades de ajustamentos à solução de mobilidade implementada”.

A reunião ocorreu entre o secretário de estado do Planeamento e Infraestruturas, Guilherme W. d’Oliveira Martins, responsáveis da CP e da Infraestruturas de Portugal, assim como representantes das autarquias de Alijó, Baião, Carrazeda de Ansiães, Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira e Vila Nova de Foz Côa, localizadas na região afetada pela suspensão temporária da circulação ferroviária entre Caíde e Marco de Canaveses, durante um período estimado de três meses.