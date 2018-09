CP prevê “supressões e fortes perturbações” na circulação devido à greve

Ler mais

A CP – Comboios de Portugal anunciou este sábado que, devido à greve de 24 horas convocada pelos trabalhadores das bilheteiras e revisores para segunda-feira, 1 de outubro, prevê “supressões e fortes perturbações” na circulação ferroviária.

“Por motivo de greve convocada por uma organização sindical preveem-se supressões e fortes perturbações na circulação ferroviária a nível nacional em todos os serviços no dia 1 de outubro”, refere a empresa em comunicado.

No documento, a CP refere que podem também ocorrer supressões e perturbações nos dias 30 de setembro e 2 de outubro, frisando que não vão ser disponibilizados transportes alternativos.

Nos comboios urbanos de Lisboa podem ocorrer atrasos e supressões em todas as linhas, com particular incidência ao final da tarde e noite do dia 30 de setembro, e até às 08 horas de dia 02 de outubro.

Já nos comboios urbanos do Porto são previsíveis alguns atrasos e supressões em todas as linhas, com particular incidência na tarde e noite do dia 30 de setembro, e ao longo do dia 02 de outubro.

Em relação ao alfa pendular, intercidades, internacionais, inter-regionais, regionais e comboios urbanos de Coimbra podem ser registados atrasos e supressões em todos os serviços ao longo dos dias 30 de setembro e 02 de outubro.

“Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços alfa pendular, intercidades, regional e celta que não se realizem, a CP permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos, para outro dia/comboio”, explica o documento, referindo que existem serviços mínimos definidos pelo Tribunal Arbitral nomeado pelo Conselho Económico e Social.

Os trabalhadores das bilheteiras e revisores da CP vão estar em greve, por 24 horas, na segunda-feira, contra a ausência de contratação de trabalhadores, de mais comboios e negociação para o contrato coletivo, segundo fonte sindical.

Em comunicado, o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) informou ter avançado com um pré-aviso de greve, em representação dos trabalhadores da carreira comercial e de transportes da CP – Comboios de Portugal, e que a paralisação abrangerá também alguns turnos de domingo e de terça-feira.

O sindicato criticou o Ministério das Finanças por “bloquear os acordos entre o Ministério do Planeamento, a CP e o SFRCI” e estarem, assim, por contratar “88 trabalhadores para o comercial da CP (revisores, trabalhadores para as bilheteiras)”.