CP promete regularidade na ligação entre Lisboa e Tomar a partir de hoje

A CP promete a regularidade na circulação de comboios entre Lisboa e Tomar a partir do dia de hoje, dia 30 de outubro.

“Nos últimos dias a CP – Comboios de Portugal tem enfrentado alguns problemas em ligações regionais, nomeadamente no percurso Lisboa-Tomar-Lisboa, no qual a capacidade oferecida tem sido insuficiente para dar resposta adequada à procura verificada em horas de ponta”, admite um comunicado da transportadora ferroviária nacional.

De acordo com esse documento, “na origem desta situação, estiverem os níveis elevados de imobilização de uma serie de material circulante, decorrentes de necessidades de manutenção em oficina”.

“A CP e a EMEF desenvolveram um planeamento de manutenção para estas unidades que vai permitir repor a normalidade do serviço e a realização de comboios com a capacidade adequada às necessidades dos clientes, já a partir do dia de hoje”, garante a CP.