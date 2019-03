Crédito à habitação: Montepio segue tendência de outros bancos e reduz spread para 1,175%

O Montepio arrancou com uma nova campanha de crédito à habitação e baixou o spread mínimo de 1,5% para 1,175%. A campanha vigora até 30 de setembro, ainda que as condições se apliquem durante todo o período do contrato.

O Montepio seguiu a tendência dos pares, depois do Santander e do Crédito Agrícola também terem reduzido o spread mínimo do crédito à habitação para 1,10%. Cai assim do ranking do spread mínimo mais alto do mercado para o quinto mais baixo.

A liderar o ranking dos spread mínimos mais baixos continua o Bankinter, com 1%, seguido pelo Banco CTT, Santander e Crédito Agrícola com 1,10%.

A instituição liderada por Dulce Mota explica, em comunicado, que “a redução de spread está associada à vinculação facultativa do cliente ao banco”.

A campanha, a propósito dos 175 anos do Montepio, aplica-se a clientes que tenham “um mínimo de produtos ou serviços associados às condições de vinculação facultativa e ter, ou passar a ter, o pai ou a mãe como cliente habitual do Banco Montepio”.

“Esta campanha reafirma o Banco Montepio como o parceiro para a compra de casa, com uma experiência secular e que esteve, está e estará sempre ao lado das famílias portuguesas, agora com condições muito especiais e num ano particularmente especial também para a instituição”, diz a instituição.