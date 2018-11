Crédito ao consumo cai em setembro para 556 milhões de euros

O crédito ao consumo fechou setembro com uma queda de 8,2% face a agosto para 556 milhões de euros. Mas continua a ser concedido mais crédito do que em setembro de 2017, uma vez que o montante em crédito ao consumo concedido subiu 0,6% face ao mês homólogo. A maior queda deu-se no crédito automóvel que desceu 24,1% face a agosto no que toca ao ALD – Aluguer de Longa Duração (Locação Financeira) de carros novos; caiu 29,6% no ALD de usados; desceu no crédito para a compra de carros novos com reserva de propriedade (-23,6%) e até no crédito a carros usados (com reserva de propriedade) que caiu 18,3%. Na variação anual só esta última modalidade teve uma variação positiva (+8%).

Em termos de variação homóloga, segundo os dados do Banco de Portugal, o montante dos novos créditos aos consumidores subiu no crédito pessoal (+3,3% ou 246 milhões); o crédito automóvel cresceu 3,2% ou 226 milhões de euros e só o crédito através de cartões e descoberto bancário caiu 11,9% (ou 85 milhões).

O crédito pessoal também subiu face a agosto, tal como o crédito através de cartões e descoberto bancário (+5,1% face ao mês anterior).

Em termos de números de contratos verifica-se que num ano caiu 5,9% (face a setembro de 2017) no que toca ao total do crédito ao consumo. No entanto subiu face a agosto (0,2%).

O número de contratos em setembro era de 120.918. Isto significa que em média for concedido 4,6 mil euros por contrato. Em setembro de 2017 o valor por contrato era de 4,3 mil euros. Em agosto de 2018 o valor médio concedido por contrato foi de cinco mil euros.

Em termos de variação homóloga anual, o número de novos créditos aos consumidores caiu no crédito a pessoal (-3% ou 36.777). No setor automóvel o número de novos contratos de crédito subiu 1,4% para 16.126 e no número de novos créditos e cartões a descoberto desceu 9% para 68.015.

O Banco de Portugal divulga no dia 15 de cada mês ou no dia útil seguinte os valores mais recentes de que dispõe relativos à evolução dos novos créditos aos consumidores.