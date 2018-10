Crédito automóvel é o que mais cresce em agosto, totalizando 284 milhões de euros

O número de contratos para crédito automóvel cresceu 12,6%, para 20.037 contratos, em agosto deste ano, valor que compara com igual período de 2017, segundo o relatório do Banco de Portugal (BdP) sobre a evolução de novos créditos aos consumidores, divulgado esta segunda-feira, 15 de outubro. O mesmo crédito representa também um crescimento de 14,9% quanto ao montante concedido, totalizando 284 milhões de euros, face ao período homólogo.

De acordo com os dados do BdP, o número de créditos pessoais também evoluiu para 5,2%, para mais de 36 mil contratos, no mês de agosto, face a agosto de 2017. Associado ao crescimento do número de contratos está também o valor total concedido pelos bancos, que totaliza, em agosto, 238 milhões de euros, um númeor que corresponde a um aumento de 6,4% face a agosto do ano passado.

Em contraciclo está o crédito em cartões e descoberto, que decresceu tanto no número de contratos como no valor total atribuído. No mês de agosto este tipo de crédito ao consumo decaiu 13,8%, para 63.718 contratos, e desceu 14,2%, para 80 milhões de euros.