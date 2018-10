Crédito desce nas empresas e sobe nos particulares em setembro

Segundo as estatísticas do Banco de Portugal, sobre os empréstimos concedidos pelo setor financeiro, relativas a setembro de 2018, o crédito a empresas caiu em setembro, quer face ao mês anterior, quer face ao mês homólogo de 2017, ao passo que o crédito a particulares aumentou em ambos os horizontes temporais.

O crédito concedido a sociedades não financeiras (empresas) somou 71.908 milhões de euros (saldos em fim do período), o que compara com 72.210 milhões em agosto, e com 74.006 milhões em setembro de 2017.

Dentro das empresas, as microempresas (com um número de empregados inferior a 10 e volume de negócios e/ou balanço total anual que não excede 2 milhões de euros) tiveram um percurso inverso, com o volume de empréstimos a subir quer mensalmente, quer anualmente, chegando a setembro com um valor de 24.184 milhões de euros.

As empresas públicas também receberam mais crédito em setembro (somou 1.709 milhões).

O crédito a particulares aumentou em setembro, quer face a agosto, quer face ao mês homólogo. O valor de empréstimos aos particulares somou 126.360 milhões, o que compara com 126.262 milhões em agosto e 125.985 milhões em setembro do ano passado. Aqui os empréstimos às famílias totalizaram 124.365 milhões de euros, mais do que em agosto (124.226 milhões) e do que 123.900 milhões em setembro de 2017.

Do total de crédito às famílias 98.098 milhões foi para a compra de casa, mais do que em agosto ( 98.087 milhões), mas menos do que há um ano (99.087 milhões). Já no crédito ao consumo, subiu face a agosto, quer face a setembro de 2017 (soma em setembro 26.267 milhões).

Crédito vencido

O rácio de crédito vencido às empresas tem vindo a descer. Era 15,2% em dezembro de 2016; passou para 14,4% em setembro de 2017; depois 13,5% em dezembro de 2017; em agosto estava em 12,5% e em setembro baixou para 12,3%. Este é o rácio entre o crédito vencido e os empréstimos concedidos em cada categoria.

Depois em termos de percentagem de devedores com crédito vencido verifica-se que há também uma descida. Em em dezembro de 2016 foi de 27,2%; passou para 26,4% em setembro de 2017; depois 25,1% em dezembro de 2017; em agosto estava em 22,7% e em setembro baixou ligeiramente para 22,6%.