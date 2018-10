Crédito y Caución alerta para o “aumento drástico” do risco de recessão na Turquia

A Crédito y Caución alerta que a economia turca está a enfrentar um “aumento drástico” do risco de recessão severa. Num relatório revelado esta terça-feira, 9 de outubro, a seguradora espanhola explica que a vulnerabilidade da Turquia à interrupção dos fluxos de capitais e a forte desvalorização da lira têm contribuído para o arrefecimento da economia turca, que pode originar uma crise de crédito.

O relatório indica que, apesar de a subida do Banco Central das taxas de juros referenciais de 17,75% para 24% e da estabilização da taxa de câmbio decorrente, “as elevadas taxas de juros terão um efeito adverso sobre o crescimento económico em 2018 e 2019, o que, combinado com uma súbita interrupção nas entradas de capitais, pode resultar numa crise de crédito” na Turquia.

A seguradora espanhola lembra que grande parte da dívida do setor empresarial é denominada em moeda estrangeira e que o nível de endividamento externo 220 mil milhões de dólares, o que corresponde a 200% das exportações de bens e serviços. “No caso de uma desvalorização real permanente da lira de 30%, a dívida ultrapassaria os 80% do PIB até 2023”, indica a Crédito y Caución.

Desde janeiro, a moeda turca já perdeu cerca de 40% do seu valor em relação ao dólar e ao euro. O relatório da Crédito y Caución dá conta de que o comportamento de pagamento já se deteriorou, com prazos de pagamento mais alargados e aumento nos incumprimentos. A previsão da seguradora é de que, nos próximos anos, se venha a registar um aumento das insolvências de empresas turcas, com 80% das empresas recém-criadas a fracassar nos primeiros três anos.