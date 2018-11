Crédito y Caución: eleições intercalares nos EUA sem “impacto significativo na incerteza da política comercial”

Com os democratas a assumirem o controlo da Câmara dos Representantes, pela primeira vez em dez anos, o Partido Republicano deixa de controlar as duas casas do Congresso dos Estados Unidos e a situação económica no país deixa de ser a mesma. Para além de atrasar a agenda política, interrompe também alguns dos planos em curso.

Segundo a consultora espanhola, Crédito y Caución este equilibro de forças, no Congresso norte-americano, “não terá um impacto significativo na incerteza da política comercial ou na guerra comercial entre os EUA e a China”.

Contudo, os efeitos positivos dos estímulos fiscais introduzidos no final de 2017 vão desvanecer-se a partir de 2019 e mais ainda em 2020, com o endurecimento da política monetária, o que pode levar a uma desaceleração, algo que um governo dividido talvez não consiga abordar de forma efetiva.

Além disso, as discussões sobre o orçamento e o teto da dívida vão tornar-se ainda mais voláteis.

Apesar de tudo, o presidente continua a deter grande parte do poder relativo aos assuntos de políticas comerciais e em muitos casos, não precisa do apoio do Congresso para tomar decisões.

Há um consenso geral em Washington no sentido de endurecer a posição em relação à China quanto ao comércio desleal e às questões de propriedade intelectual. No entanto, existe o risco de que isto possa significar uma escalada da guerra comercial com a China.

No fundo, com a perda da maioria na Câmara dos Representantes, a administração norte-americana pode redobrar a agenda comercial em assuntos onde tem poder para agradar à sua base eleitoral antes das próximas eleições presidenciais em 2020.