Crescimento anémico dificulta a vida a Macron

O governo de Emmanuel Macron prepara-se para um novo teste à sua determinação e capacidade política. Depois de ter sobrevivido a duas moções de censura no parlamento e a uma mão cheia de demissões em pouco mais de um ano, a desaceleração do crescimento económico pode vir a criar novas dificuldades ao executivo francês. A cedência a lóbis e a incapacidade de travar os gastos e o défice público colocam a popularidade do presidente em queda livre, numa altura em que o país se começa a preparar para as eleições no Parlamento Europeu do próximo ano.

O primeiro-ministro, Edouard Philippe, veio esta semana detalhar as principais metas orçamentais para 2019. Entre as várias surpresas anunciadas, está a revisão da taxa de crescimento económico: o governo de Macron prevê que a economia cresça 1,7% este ano, ao invés dos 1,9% inicialmente avançados. A correção das previsões acontece pouco depois de terem sido revelados dados económicos também eles pouco favoráveis a Macron, que prometeu fazer renascer a economia francesa.

No segundo trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) francês manteve um crescimento anémico de 0,2%. As importações recuperaram 1,0%, após uma queda de 0,4% no trimestre anterior, e as exportações cresceram apenas 0,2%. Os números são sobretudo desanimadores tendo em conta que, após cinco anos de fraco crescimento económico sob a liderança de François Hollande, a economia francesa registou um crescimento de 2,2% logo após as eleições de maio do ano passado, num clima de entuasiasmo com a agenda reformista e progressista do líder do “En Marche”. Mas, até agora, o presidente que tem tentado persuadir outros países da União Europeia a seguir as suas medidas para reformar a zona euro, tem conseguido apenas um desempenho sem brilho no seu país.