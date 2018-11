Criador da Web: “Precisamos de um contrato para a Internet”

O físico britânico Tim Berners-Lee defendeu esta segunda-feira, na inauguração da Web Summit, a existência de um contrato para Internet. O inventor da World Wide Web (WWW) e número um da fundação com o mesmo nome esteve no palco principal da cimeira tecnológica, em Lisboa, onde recuou ao século XX e mostrou até fotografias do primeiro servidor de Internet.

“Nós precisamos de um contrato para a web. O objetivo é que diferentes partes se juntem e produzir mudanças positivas. Se for um individuo, um consumidor, temos de perceber que todas as pessoas são responsáveis por fazer a web competitiva. Precisamos da vossa ajuda”, afirmou.

O ainda professor frisou a importância do espírito de comunidade internauta e lembrou os problemas que existem no ecossistema digital, entre os quais “a manipulação de perfis” ou as “pessoas que espalham falhas verdades”.

“Em 2019 vamos ter mais de 50% do mundo online. Tudo o que fazemos nesta comunidade significa que temos uma obrigação de dar importância às duas partes do mundo”, assegurou Tim Berners-Lee.

Pouco antes da intervenção do inventor do WWW, o fundador da Web Summit fez o discurso de abertura do evento, que arrancou esta segunda-feira por volta das 18:30. “Sentados ao vosso lado estão pessoas maravilhosas. Como tradição, vou pedir-vos que se levantem e se apresentem”, disse Paddy Cosgrave.

O pedido para apresentações correu tão bem que o principal porta-voz da cimeira tecnológica teve de voltar a pedir à audiência para que se sentasse novamente. Paddy Cosgrave assinalou ainda que “tem sido um ano incrível”. “O ritmo da mudança tem sido imenso, tanto para o bem como o mau”, acrescentou, recordando que, esta tarde, no Central Stage [Altice Arena] vão estar líderes mundiais, startups e cientistas de renome.