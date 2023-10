Numa publicação no Twitter, este domingo, Luís Montenegro sublinha que o processo de reprivatização da TAP foi um “crime político e financeiro” cometido por António Costa e pelo PS: “Nacionalizaram, injetaram 3.200 milhões € para agora a reprivatizarem. É o maior exemplo da incompetência do PS e António Costa”, realçou.

29 Outubro 2023, 21h23

O presidente do PSD, Luís Montenegro, considera que o veto do Presidente da República ao diploma que estabelece os parâmetros da privatização da TAP é uma oportunidade para que o primeiro-ministro e o PS peçam desculpa pela forma como foi gerido o processo, no entender deste líder política.

O veto do PR à reprivatização da TAP é a oportunidade para @antoniocostapm e o PS pedirem desculpa pelo crime político e financeiro que cometeram.

Nacionalizaram, injetaram 3.200 milhões € para agora a reprivatizarem.

É o maior exemplo da incompetência do PS e António Costa. — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) October 29, 2023

Numa publicação no Twitter, este domingo, Luís Montenegro sublinha que o processo de reprivatização da TAP foi um “crime político e financeiro” cometido por António Costa e pelo PS: “Nacionalizaram, injetaram 3.200 milhões € para agora a reprivatizarem. É o maior exemplo da incompetência do PS e António Costa”, realçou.

O Presidente da República vetou esta sexta-feira o decreto do Governo que enquadra as condições para a reprivatização da TAP pedindo clarificação sobre a intervenção do Estado, a alienação ou aquisição de ativos e a transparência da operação.

Este veto foi divulgado através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, na qual se lê que Marcelo Rebelo de Sousa “decidiu devolver ao Governo o diploma de privatização da TAP, solicitando a clarificação de três aspetos que considera essenciais”.

O chefe de Estado pede ao Governo que clarifique “a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP; a questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização; a transparência de toda a operação”, acrescenta-se na mesma nota.

Em carta dirigida ao primeiro-ministro, António Costa, divulgada juntamente com esta nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa refere que “foram solicitados esclarecimentos complementares ao Governo” sobre “estas três questões específicas, mas cruciais”.

“Infelizmente, as respostas, ontem [quinta-feira] recebidas, não permitiram clarificar na totalidade três aspetos que considero essenciais”, lamenta.