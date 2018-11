Criptomoedas em queda livre. Bitcoin já perdeu 75% em 2018

O ‘crash’ das moedas virtuais voltou a agravar-se. Segundo dados do Bitstamp, a bitcoin deslizou 4,5% para os 3635 dólares na madrugada de segunda-feira. Hoje de manhã, por volta das 7h50, conseguiu recuperar uma parte das perdas, mas ainda assim mantém-se no vermelho: afundou 33% na semana passada e 75% este ano.

De acordo com estes valores, as criptomoedas tiveram a pior semana de sempre e a bitcoin está muito longe dos 19666 dólares atingidos em 2017. Ao mesmo tempo, o Ripple perdeu 5,3%.

Depois de um início épico, ultrapassando algumas das bolhas virtuais mais badaladas da história, as moedas digitais começaram a gerar preocupações entre os investidores com as dúvidas no sistema regulatório. Mesmo depois das grandes perdas, Stephen Innes, da Oanda Corp., está moderadamente preocupado.

“Ainda existem muita pessoas neste jogo”, disse Innes, à agência Bloomberg. “Se começarmos a ver uma queda em direção aos três mil dólares então teremos um ‘monstro’ e muitas pessoas irão correr para a porta de saída”.