8 Novembro 2023, 10h38

O Presidente da República começa a receber os partidos com assento parlamentar esta quarta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa vai abrir as portas de Belém pelas 11 horas. Marcelo inicia as reuniões com o Livre, estando marcado encontro com o PAN pelas 12 horas e o Bloco de Esquerda pelas 13 horas. Segue-se então uma pausa para almoço e as reuniões só retomam às 14h30, com uma hora entre si. O PCP é recebido pelas 14h30, seguindo-se a Iniciativa Liberal às 15h30 e Chega às 16h30. Posteriormente, às 17h30, o Presidente da República vai reunir-se com o PSD, o maior partido da oposição ao atual Governo. Já o PS é o último partido a ser recebido, pelas 19 horas. É expectável que os partidos da oposição do Governo peçam a marcação de eleições antecipadas, como têm vindo a fazer desde ontem. De relembrar que, para quinta-feira, está agendada a reunião com o Conselho de Estado para verificar o futuro do Governo e do país, num momento em que o OE2024 está a ser discutido e pode nunca entrar em vigor.

