Cristas descarta coligação pré-eleitoral entre PSD, CDS e Aliança

O CDS descarta a possibilidade de vir a formar uma coligação pré-eleitoral com o PSD e o Aliança na corrida às eleições legislativas de outubro. Em entrevista à rádio Antena 1, a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, diz que “não faz nenhum sentido” se discutir uma alianças entre partidos antes dos resultados eleitorais e reitera que o CDS é líder na oposição ao atual Governo de esquerda.

“Acho que é factual que o CDS lidera a oposição. Temos sido os mais fortes, os mais consistentes, os mais acutilantes, aqueles que chamam a atenção para todos os assuntos e sempre com alternativas. Não guardamos nada na gaveta. As ideias que temos e que achamos que são importantes temo-las trazido sempre”, afirmou Assunção Cristas, garantindo ser a única alternativa viável para a formação de um Governo de centro-direita em Portugal.

A líder dos democratas-cristãos põe, no entanto, de parte o desafio lançado pelo líder do Aliança, Pedro Santana Lopes, para se formar uma espécie de coligação pré-eleitoral entre o PSD, o CDS e o Aliança. Assunção Cristas garante que “a pressão do voto útil acabou” e remete a possibilidade de uma coligação de direita para depois das eleições. Antes disso, considera que não faz nenhum sentido se discutir isso.

“Antes das eleições não faz, na nossa perspetiva, nenhum sentido tanto mais quando mudou o regime em 2015. Até 2015, poderia perceber um pouco mais essa lógica. Hoje em dia já não”, afirmou.

O foco, por agora, é garantir uma alternativa ao atual Governo. “Essa alternativa nascerá, e nós tudo faremos para que ela possa nascer, se conseguirmos ter num espaço político de centro-direita 116 deputados, que são os tais metade mais um. Se conseguirmos, então seremos os primeiros a estar disponíveis e interessados em trabalhar para temos um programa de Governo conjunto e para podermos governar”, assegurou.