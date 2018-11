Cristiano Ronaldo tem a melhor performance desportiva para vencer ‘Bola de Ouro’

Cristiano Ronaldo é o principal candidato a ganhar a ‘Bola de Ouro’ já na próxima segunda-feira, 3 de dezembro, segundo um estudo realizado pela Universidade Europeia de Lisboa. O trabalho académico concluiu que o número de golos alcançados e a classificação obtida nas competições europeias são decisivas para a atribuição deste prémio que distingue, anualmente, o melhor jogador de futebol do mundo.

Ao vencer a Liga dos Campeões e ter sido o melhor marcador da prova com 15 golos, o português é desta forma o grande favorito a erguer a ‘Bola de Ouro’ pela sexta vez, a terceira de forma consecutiva. Analisando as variáveis decisivas para a eleição do vencedor, este estudo comparou o rendimento e a prestação futebolística dos últimos 14 atletas distinguidos com o troféu, entre 2005 e 2017, construindo um modelo de perfil-tipo do vencedor e identificando um ranking para a edição deste ano.

Em 62% dos casos a ‘Bola de Ouro’ foi conquistada por jogadores que venceram as competições europeias de clubes. No caso de Lionel Messi, 60% das ‘Bolas de Ouro’ foram ganhas quando venceu a Champions League, enquanto que no caso de Cristiano Ronaldo foi em 80%.

Apesar de ter ganho o prémio da FIFA ‘The Best 2018′, Luka Modric surge somente em nono lugar, uma vez que marcou apenas um golo, e Lionel Messi posiciona-se na quarta posição. Atrás de Cristiano Ronaldo ficará em segundo lugar o egípcio Mohamed Sallah, dado ter perdido a final pelo Liverpool contra o Real Madrid e ter apenas dez golos, e na terceira classificação o francês Antoine Griezmann, do Atlético Madrid, após vencer a Liga Europa, onde marcou seis golos (mais dois na Liga dos Campeões), além do título de campeão do mundo na Rússia.