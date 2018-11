Cristiano Ronaldo vai chegar à NBA no início de dezembro

A Juventus de Turim e os Brooklyn Nets fecharam um acordo histórico que implica a chegada de um dos mais míticos emblemas do futebol europeu à maior liga de basquetebol do mundo, a NBA. Brooklyn vai assistir à ‘Juventus Night’, a equipa agora liderada em campo pelo craque português Cristiano Ronaldo vai vestir a preto e branco o Barclays Center durante o jogo dos nova-iorquinos contra os Toronto Raptors, além de comemorar esta união com várias surpresas para os fãs.

“O embate Nets – Raptors não será apenas uma grande noite da NBA, será a noite da Juventus”, foi assim que a “Vecchia Signora” anunciou a sua chegada à NBA. Este é um acordo sem precedentes entre um clube do futebol europeu e um emblema de destaque da NBA.

A 7 de dezembro, desde o início da tarde em Nova Iorque até ao final do jogo do Barclays Center, vai ser feita história entre o futebol do Velho Continente e o basquetebol mais espectacular do mundo.