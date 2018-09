Cristina Rodrigues preside a Capgemini Portugal

Cristina Rodrigues é o novo rosto da Capgemini em Portugal, sendo a primeira mulher a liderar esta unidade de mercado da consultora presente no nosso país há cerca de duas décadas.

A história profissional de Cristina Rodrigues quase se confunde com a da presença da Capgemini no nosso país. Apesar de ter iniciado a sua carreira profissional numa das mais prestigiadas instituições financeira portuguesa como gestora financeira, ingressou na Capgemini Portugal logo no ano 2000. Ao longo do tempo assumiu várias responsabilidades de gestão. Era desde 2009 Chief Finantial Officer (CFO) e Head of Support Functions da subsidiária em Portugal.

A nova presidente da Capgemini Portugal é licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade Lusíada de Lisboa, tendo realizado diversas formações em Finanças na Universidade Católica e no ISCTE e um Advanced Management Program na Kellogs University, em Chicago.

Presente no mercado nacional há mais de 20 anos, a Capgemini tem, segundo afirma em comunicado, a ambição de ter mais mulheres a ocuparem posições de topo nos cargos de chefia.