Críticas à banca, ‘notáveis’ e vendas de jogadores. Empréstimo obrigacionista teve um pouco de tudo

A Sporting SAD conseguiu, até ao final do dia desta quinta-feira, 22 de novembro, intenções de subscrição para cerca de 26,1 milhões de euros de obrigações, sendo que nesta quarta-feira já tinha garantido o mínimo de 15 milhões para proceder ao reembolso de outro empréstimo obrigacionista de 30 milhões, contraído no mercado há três anos e que vence a 26 de novembro – depois de uma moratória em maio passado devido à crise no clube.

“Até ao final do dia de hoje, 22 de Novembro de 2018 (último dia da Oferta), foram recolhidas intenções de subscrição

consubstanciadas em 4.112 ordens, que correspondem a um montante total de € 26.162.035”, detalhou a SAD liderada por Frederico Varandas à CMVM.

Os resultados finais desta operação serão apurados e divulgados na sexta-feira, em sessão especial da Euronext Lisbon, a gestora da bolsa portuguesa.

Num cenário de falhanço da operação, que não concretizou, ficou claro que o Sporting teria de procurar alternativas de financiamento (reestruturação de dívida e/ou entrada de novos accionistas) para cumprir o reembolso da emissão anterior. O eventual insucesso de empréstimo obrigacionista no Sporting poderia obrigar à venda de jogadores, segundo o vice-presidente da SAD do Sporting avançou numa entrevista à RTP, num cenário que se materializará se a procura no empréstimo obrigacionista ficasse abaixo dos 15 milhões de euros. Francisco Salgado Zenha, o responsável pela pasta financeira do Sporting, disse mesmo que a competitividade da equipa pode estar em causa.

Este responsável criticou ainda o facto de o Sporting não ter tido “o apoio a nível de comunicação, nem de comercialização dos bancos colocadores, nomeadamente, dos três maiores bancos, que, tipicamente, comunicam e participam a operação e desta vez estão completamente passivos”.

Por causa disso, disse, o clube reforçou a comunicação da operação, tendo-se multiplicado os anúncios de publicidade na televisão, internet, rádio e outros meios a dar notoriedade ao empréstimo. E, nesta terça-feira, 20 de novembro, vinte ‘notáveis’ do Sporting, que já tinham apelado aos sócios e simpatizantes para aderirem à subscrição do empréstimo obrigacionista, anunciaram, o investimento neste produto financeiro lançado pelos leões. Os ex-presidentes do Sporting, José Roquete e Filipe Soares Franco, estão entre os notáveis que apelaram à compra de obrigações do clube e enumeram num manifesto as cinco razões que os levam a participar nesta emissão obrigacionista da SAD.