CTT compromete-se a analisar as recomendações da Anacom

Os CTT já responderam, em comunicado oficial, à decisão da ANACOM de impor alterações ao sistema de medição dos indicadores de qualidade da instituição, afirmando que os CTT “são os primeiros e principais interessados numa medição correta, íntegra e fidedigna, tudo fazendo permanentemente para que o processo seja um dos contributos para as constantes iniciativas de melhoria contínua”.

Nesse quadro, e segundo o comunicado, “o sistema de medição de qualidade do serviço postal universal segue as melhores práticas de medição de qualidade do setor postal europeu, estando em conformidade com as normas emitidas neste âmbito pelo Comité Europeu de Normalização (CEN)”.

Os CTT recordam ainda que, nos termos da Lei, desde outubro de 2016 que a medição é feita por uma entidade externa, no caso a consultora Pw). De qualquer modo, “os CTT irão analisar com detalhe o sentido provável de decisão da ANACOM e as recomendações efetuadas sobre esta matéria”.

