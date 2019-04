O Banco CTT, detido pelos CTT – Correios de Portugal, obteve luz verde do Banco Central Europeu para adquirir a 321 Crédito, uma empresa especializada em financiamento automóvel que em 2018 tinha 9,2% de quota de mercado. Mas o supervisor bancário europeu, sob proposta do Banco de Portugal, só aprovou a operação porque os CTT garantiram que se preparam para fazer um aumento de capital de 100 milhões de euros no Banco CTT, soube o Jornal Económico junto de fonte próxima ao processo.

Segundo as nossas fontes, o aumento de capital do Banco CTT será de 100 milhões e corresponde ao valor pago pela compra da 321 Crédito pela instituição bancária. O Banco CTT terminou o ano passado com 89,5 milhões de capital próprio, sendo que, destes, 64,1 milhões correspondem a fundos próprios, que contam para efeitos de rácio de solvabilidade. Como tal precisa de um aumento de capital para adquirir a empresa à Firmus Investimentos, uma entidade detida pela Cabot Square Capital LLP e pela Eurofun.

