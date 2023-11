A nova assistente virtual dos CTT chama-se Helena e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

15 Novembro 2023, 11h36

A Inteligência Artificial Generativa chegou aos CTT – Correios de Portugal. A empresa liderada por João Bento acaba de lançar o primeiro chatbot alimentado por Inteligência Artificial Generativa (ChatGPT), “com o objetivo de revolucionar a experiência de atendimento ao cliente”.

A nova assistente virtual dos CTT está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

“Baseado em tecnologia Microsoft Azure OpenAI, ‘Helena’ oferece um nível incomparável de apoio a todos os clientes CTT, disponibilizando uma assistência em tempo real e que conjuga as componentes informativa e transacional”, revelam os CTT.

Implementada com o parceiro Singularity Digital Enterprise, part of Devoteam, e o apoio da Microsoft, “esta nova ferramenta é lançada no início da peak season, um período de enorme exigência, em que o número de objetos transacionados sobe significativamente. Este é apenas um dos muitos investimentos efetuados pela empresa, para que esta seja a melhor peak season de sempre em qualidade e serviço ao cliente”, avançam os Correios.

Cláudia Serra, Diretora do Apoio e Voz do Cliente dos CTT, explica em comunicado que “somos uma das primeiras empresas do país a incorporar o ChatGPT nos serviços de apoio ao cliente”.

“A ‘Helena’ é mais do que um chatbot, representa, a partir de agora, uma aliada dedicada dos nossos clientes que vem reforçar o nosso compromisso em oferecer um atendimento de qualidade, em toda a cadeia de valor. Este é apenas o início de uma jornada que continuará a recorrer à mais alta tecnologia em benefício dos nossos clientes”.

Portanto, a partir de hoje, os clientes dos CTT vão poder perguntar à ‘Helena’ qual o estado da sua encomenda, qual o código postal de uma morada, que documentos são necessários para subscrever certificados de aforro, quais os horários das Lojas, como pagar portagens, como desalfandegar uma encomenda, entre muitas outras informações que são disponibilizadas de imediato.