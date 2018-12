CTT vende imóvel em Lisboa por 8,5 milhões de euros

Os CTT anunciaram a venda de um imóvel na Rua da Palma, em Lisboa, por um valor de 8,5 milhões de euros, de acordo com com comunicado divulgado ao início da tarde pela Comissão de Mercado e Valores Mobiliários.

“O montante total recebido pela empresa relativo à venda do referido imóvel”, explicam os CTT no mesmo comunicado, “corresponde ao preço contratado (o que representará uma mais-valia contabilística antes de impostos de cerca de 8,5 milhões de euros, com um impacto fiscal de cerca de 1,1 milhões de euros”.

Esta venda prossegue em linha com a política dos CTT da alienação de ativos não estratégicos quando estejam reunidas as condições de mercado adequadas.