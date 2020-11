CVR do Alentejo cria feira digital para apoiar produtores

A CVRA – Comissão Vitivinícola Regional Alentejana decidiu criar uma feira digital para apoiar os produtores, uma iniciativa resultante de uma parceria entre a CVRA, a Dott (Sonae) e os CTT.

“A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) acaba de criar uma solução para apoiar os produtores e promover o aumento das vendas nacionais. Até maio de 2021, estará em funcionamento uma verdadeira feira de vinhos ‘online’. Esta é uma parceria entre a CVRA, a plataforma de ‘shopping’ ‘online’ da Sonae – Dott –, e os CTT”, explica um comunicado da instituição promotora dos vinhos alentejanos.

Segundo essa nota, “a ‘Feira Digital dos Vinhos do Alentejo’ conta, numa fase inicial, com a inscrição de 19 produtores e vai estrear-se no próximo dia 16 de novembro [hoje]”.

“Todos os que pretendam comprar vinho alentejano de uma forma cómoda e segura, estarão, também, a apoiar a produção nacional deste setor”, destaca o referido comunicado.

“Esta é mais uma medida que acionámos para promover o trabalho dos produtores de vinho do Alentejo e colmatar o impacto financeiro provocado pela pandemia de Covid-19. Estamos todos juntos desde o início, a reinventarmo-nos e a criar soluções que permitam manter a preponderância dos vinhos da nossa região na economia nacional”, sublinha Francisco Mateus, presidente da CVRA.

De acordo com a nota em questão, “durante os seis meses da feira, os produtores vão poder vender garrafas individuais ou ‘packs’, criar campanhas exclusivas e fornecer todas as informações sobre as particularidades dos néctares da região, nomeadamente no que diz respeito ao ‘terroir’, às castas ou ao ~’Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA)’, uma iniciativa inédita no setor vitivinícola nacional”.

Todos os produtos em exibição na ‘Feira Digital de Vinhos do Alentejo’ podem ser consultados e adquiridos em https://dott.pt/pt/page/vinhos-do-alentejo.

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) foi criada em 1989 e é responsável pela proteção e defesa da DOC [Denominação de Origem Controlada] Alentejo e da Indicação Geográfica Alentejano, certificação e controlo da origem e qualidade, promoção e fomento da sustentabilidade.

“O Alentejo é líder nacional em vinhos certificados, com cerca de 40% de valor total das vendas num universo de 14 regiões vitivinícolas em Portugal. Com uma área de vinha de 22,9 mil de hectares, 30% da sua produção tem como destino a exportação para cinco destinos principais, designadamente Brasil, Angola, EUA, Polónia e China”, assinala a CVRA.

O mesmo comunicado sublinha que o Alentejo é “uma das duas únicas regiões do mundo que produz vinho de talha há mais de dois mil anos”, acrescetando que “o Alentejo é ainda detentor de uma iniciativa pioneira, o ‘Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo’, que tem como objetivo melhorar as práticas utilizadas nas vinhas e adegas, produzindo uvas e vinho de qualidade e economicamente viáveis”.