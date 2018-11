Cyber Monday e petróleo animam Wall Street

Wall Street abriu a primeira sessão da semana a negociar em terrenos positivos, contrastando com a tendência negativa da semana passada durante a qual os três principais índices de Nova Iorque desvalorizaram mais de 3%.

O tecnológico Nasdaq está a valorizar 1,19% para 6,605.30, o industrial Dow Jones ganha 1,13%, para 24,560.78 pontos e o S&P 500 valoriza 1,17% para 2,663.25 pontos.

A animar os investidores está o segundo dia de promoções antes da época do Natal. No cyber monday, que se realiza hoje, os consumidores norte-americanos poderão comprar o que não conseguiram na black friday. Duas das maiores empresas retalhistas de ecommerce norte-americanas, a Amazon e o eBay, abriram a sessão a valorizar 2,1% e 1,9%, respetivamente.

Outras retalhistas, como a Best Buy, a Walmart e a Target também estão a ganhar 1%.

As tecnológicas FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, também estão a negociar em terreno positivo depois do sell-off da empresa fabricante do iPhone, na semana passada. O Facebook, a Alphabet (detentora da Google) e a Netflix estão a ganhar entre 1% e 2%.

Nas matérias primas, o petróleo também quebrou esta segunda-feira com a desvalorização registada ao longo da semana passada, quando as duas principais referências caíram abaixo dos 60 dólares, atingindo os mínimos verificados em dezembro de 2017.

No entanto, o West Texas Intermediate, preço de referência para o mercado norte-americano, está a valorizar 2,78%, para 51,82 dólares e o Brent, referência mundial e para a Europa, já ultrapassa a fasquia dos 60 dólares por barril, depois de ter ganho cerca de 3%.

No horizonte dos investidores está a cimeira do G20, que reúne as 20 maiores economias mundiais, que se vai realizar esta semana em Buenos Aires, a capital da Argentina. As atenções vão centrar-se no encontro entre as duas maiores potencias económicas do mundo, no qual, o presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu congénere chinês, Xi Jiping, poderão negociar o fim da guerra comercial que tem criado incerteza na economia global.