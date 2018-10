Da resposta à Amazon ao primeiro tablet com Chrome OS. Eis o mais importante da apresentação da Google

O evento anual ‘Made by Google’ serviu para apresentar os novos produtos de hardware da empresa que vão estar nas lojas de vários países muito em breve. Contudo, nenhum vai chegar a Portugal.

Os principais produtos apresentados foram: os novos smartphones Pixel 3 e Pixe 3 XL, o tablet Pixel Slate e o Google Home Hub. Muitos destes produtos já tinham sido mostrados ao mundo não oficialmente através de várias fugas de informação, que, pelo que foi dado a entender, foram da responsabilidade da própria Google.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL

Este era o produto mais esperado. Os novos smartphones foram atualizados, mas – exceto o tamanho do ecrã – as especificações internas são as mesmas. O modelo XL tem um ecrã de 6,3 polegadas de tecnologia OLED com um ‘notch’ na parte de cima. O Pixel 3 tem um ecrã de 5,5 polegadas, também de tecnologia OLED, mas não tem ‘notch’.

Ambos os modelos utilizam um SoC Qualcomm Snapdragon 845, que tem um GPU Adreno 630. O Soc está acompanhado de 4GB de memória RAM.

Ambos estão à venda com a opção de 64 ou 128 GB de espaço de armazenagem. O Pixel 3 custa 799 dólares e o Pixel 3 Xl custa a partir dos 899 dólares.

Os clientes que comprarem um destes smartphones terão acesso a armazenagem de fotos ilimitada em máxima qualidade no serviço Google Photos e três meses gratuitos do serviço Youtube Music.

Pixel Slate

Este é o primeiro tablet da Google com o o Chrome OS. Tem um ecrã de 12,3 polegadas e duas câmaras de 8MP. Inclui também um sensor de impressões digitais para desbloqueio.

Foi também apresentado um teclado retroiluminado chamado Pixel Slate Keyboard que também serve de stand para manter o tablet direito quando se trabalha em cima de uma secretária. Existe também uma caneta. Ambos os produtos têm de ser comprados separadamente por 199 dólares e 99 dólares, respetivamente.

A Google integrou o sistema de segurança Titan Security no dispositivo e os compradores recebem uma assinatura gratuita de três meses do serviço Youtube TV.

O Pixel Slate vai estar à venda ainda este ano a partir de 599 dólares.

Google Home Hub

Esta é a resposta ao Amazon Echo Show. Essencialmente trata-se de um Google Home com um ecrã de 7 polegadas que serve para mostrar a informação mais importante como as horas, meteorologia, calendário e listas de tarefas.

O dispositivo também pode mostrar-lhe o tempo que demora a chegar a um determinado local em função do trânsito que estiver na altura, definir alarmes ou mostrar como se confeciona um prato. Praticamente faz o mesmo que um Google Home que já existe, mas com informação visual. O Google Home Hub pode também servir para controlar todos os dispositivos de domótica que tenha na sua casa.

Quando está em modo de repouso transforma-se numa moldura digital e mostra-lhe as fotos que tiver na sua conta Google Photos.

O Google Home Hub custa 149 dólares e, tal como com o Pixel Slate, os clientes que o comprarem terão acesso a três meses gratuito do serviço Youtube Premium.