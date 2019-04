Iniciativa convida miúdos e graúdos a separar lixo

A Frente Mar Funchal está a promover a iniciativa “Da ribeira ao mar sem lixo”, que pretende sensibilizar crianças e adultos para a necessidade urgente de ajudar a reduzir a poluição dos oceanos. Esta iniciativa é uma parceria da empresa municipal com o MadeiraShopping.

O corredor central deste centro comercial vai estar até ao dia 12 de maio com um Centro Azul, um posto de informação sobre educação ambiental, animado com sessões, atividades e jogos direcionados para a preservação do ambiente e da natureza, respeitando os 3R’s: Reciclar, Reutilizar e Reduzir.

Todos os dias úteis, entre as 18h e as 20 h, ou nos fins de semana e feriados, das 11h às 14h e das 15h às 20 h, os mais novos vão poder participar em atividades lúdico-pedagógicas desenvolvidas por funcionários da Frente Mar Funchal e acompanhadas por uma professora e/ou por um técnico de educação ambiental.

Além de aprenderem a separar o lixo através de um jogo, miúdos e graúdos terão acesso também a uma ludoteca e a um espaço para visionar um filme de sensibilização ambiental e aos fins-de-semana vão decorrer ações de instrução em Suporte Básico de Vida para promover e divulgar o que fazer em caso de paragem cardiorrespiratória.

Depois de concluída esta ação de sensibilização, a exposição e as matérias vão ser reutilizados e relocalizadas no Centro Azul do Complexo Balnear da Barreirinha.