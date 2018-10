Dados, análise e personalização como fator de competitividade

Muitas empresas estão hoje empenhadas em fixar preços de forma dinâmica ou seja, pessoas diferentes pagam preços diferentes pelo mesmo produto ou serviço mas esta prática deve ser acompanhada também de um ajuste das experiências que se oferecem aos clientes, com base na informação recolhida, muitas vezes em tempo real, tratando-os de forma personalizada.

A ideia da “centralidade do cliente” é muito apelativa e na realidade relativamente fácil de conceber e de alimentar com dados, ou seja, medir. Já a implementação de um sistema que efetivamente permita atuar com base na informação recolhida, agir em tempo real, personalizando o preço e o benefício que a empresa vai entregar em troca desse preço, é um enorme desafio.

Implica, entre outras coisas, alterar a cultura da empresa e os seus valores, adotando métricas diferentes na forma como se gere. Por exemplo, para além da faturação, rentabilidade e quota de mercado, passa-se a olhar de forma muito séria para KPI´s como o ticket médio por cliente, o lifetime value do cliente, a taxa de conversão e de retenção de clientes, etc. Por isso mesmo deve ser um processo pensado e implementado “top down”.

Para além disso, estes desafios deixaram de poder ser encarados de forma isolada. Existe um ecossistema de parceiros e em muitos casos, de influenciadores, com quem a empresa deve aliar-se para ganhar vantagem competitiva. Consequentemente o sistema de medição deve abranger todo o referido ecossistema. Por exemplo na área do turismo, este é composto por linhas aéreas, hotéis, rent-a-cars, comparadores de preços, market places e agências de viagens online, entre outros.

Cada um dos players deste ecossistema gostaria de ter uma visão completa do cliente e cada um deles tem tendência para se considerar como o principal interveniente e considerar os outros os intervenientes secundários. Na realidade o principal “interveniente” é sempre o cliente.

A maneira mais eficaz de conseguir acesso a dados é um programa de fidelização. E só com partilha integrada da informação – o que levará a uma experiência personalizada, integrada e coerente – se conseguirá extrair o melhor valor possível e fidelizar o cliente às marcas.

Torna-se então imperativo identificar e medir múltiplos touch points, físicos e digitais, proporcionados pelos diferentes prestadores de serviços ao longo da jornada do cliente e partilhar os mesmos, por forma a conseguir entregar experiencias distintas a clientes diferentes, com base nos sinais recolhidos não apenas na nossa empresa, mas em todo o ecossistema.

Um dos mais importantes geradores desses sinais é, como sabemos, o conjunto de plataformas de social media. Fornecem uma quantidade enorme de informação, estatisticamente honesta, fiável e comparável face ao comportamento padrão, sobre múltiplos aspetos, específicos de cada cliente.

Cada tweet, cada comentário, cada like ou estória partilhada, positiva ou negativa, consiste num sinal importante, de forma agregada, relativamente à marca ou ao segmento de clientes, mas sobretudo relativamente a cada pessoa individualmente, que hoje pode ser identificada para personalizar o serviço que lhe é oferecido.

Estes três pilares do marketing relacional – dados, análise e personalização, desde que tratados de forma integrada e estrategicamente alinhada através dos ecossistemas empresariais, vão – quase sem o notarmos – fazer evoluir a nossa experiência de relacionamento com as marcas mais inovadoras, que se adaptarão às nossas preferências e às nossas necessidades, deixando para trás aqueles que se atrasem neste processo.