17 Novembro 2023, 18h32

Daniel Adrião vai anunciar a candidatura à liderança do PS na reunião da Comissão Nacional do PS, neste sábado, apurou o NOVO que é detido pelo grupo Media Nove, tal como o Jornal Económico. Crítico de António Costa e da governação, o dirigente socialista é o terceiro candidato à liderança do partido.

Daniel Adrião já tinha anunciado que estava em reflexão e classifica os dois candidatos que estão no terreno como “herdeiros do costismo”.

“Temos dois candidatos que representam o legado do ciclo político protagonizado por António Costa”, disse, em declarações ao NOVO.

O dirigente socialista enfrentou António Costa nas últimas eleições internas e obteve 6% dos votos.