Daniel Traça: “Acredito na Nova para acelerar Portugal”

A entrega da insígnia culminou a cerimónia de inauguração do novo campus da Nova SBE em Carcavelos e nela participaram cerca de 6 mil convidados entre os quais decisores nacionais e internacionais, parceiros institucionais, empresários e empresas, Alumni, corpo docente, estudantes e imprensa.

O antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que assistiu à cerimónia, mas saiu antes do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, deu corpo ao caso do dia. Já não assistiu à entrega da insígnia aos verdadeiros protagonistas: Daniel Traça, director da Nova SBE, Pedro Santa Clara, presidente da Fundação Alfredo de Sousa, responsável pelo projeto desde a construção ao financiamento, e João Sá Água, Reitor da Universidade Nova de Lisboa.

“Acreditar na Nova é acreditar em Portugal”, declarou Daniel Traça. Justificando: “A diferença da Nova é a de energizar as gentes deste país, de as fazer crer num Portugal que lidera e é reconhecido no mundo. O sentimento de gratidão é profundo, só ultrapassado pelo sentimento de dever. Com todos, a escola reassume hoje o compromisso com o futuro e os jovens de Portugal, com o talento e conhecimento que queremos inspirar, e com o impacto e esperança que queremos gerar.“

Pedro Santa-Clara, Presidente da Fundação Alfredo de Sousa, centrou o seu discurso no agradecimento às 46 empresas e 1556 pessoas que, coletivamente, doaram mais de 46 milhões de euros para a construção do campus numa campanha de angariação de fundos inédita em Portugal. Com estes parceiros, a Nova SBE desenvolve hoje inúmeros projetos de formação, inovação, empreendedorismo e impacto social, que contribuem de forma fundamental para o papel da escola.

No primeiro discurso da tarde, o Reitor da Universidade Nova de Lisboa, João Sá Água, destacou: “Esta casa é para os estudantes. Ele serve um projeto educativo único no país, pelo seu nível internacionalização, pela excelência do seu ensino e da sua investigação, e pela criação de uma escola, no sentido mais exigente e nobre deste termo. Assim, este campus magnificus oferece uma oportunidade única a todas as famílias portuguesas.”

Entre os muitos presentes, destaque para os parceiros fundadores e principais financiadores do campus: a empresa Jerónimo Martins e a família Soares dos Santos, o Santander e a Câmara Municipal de Cascais. Falando em nome de Teresa e Alexandre Soares dos Santos, doadores da Biblioteca com o mesmo nome, o filhos Henrique Soares dos Santos vincou: “Quando para tal foi interpelada, a iniciativa privada não faltou à chamada do conhecimento e do progresso, animada também pela vontade de dar um contributo relevante para o desenvolvimento e a afirmação de Portugal.”

De Espanha veio Ana Botín, Presidente Executiva do Grupo Santander, Ana Botín, que realçou: “Este projeto inovador, ao qual estamos ligados desde a primeira hora, é um exemplo a nível europeu. É um espaço que defende valores que considero essenciais na nova Sociedade Digital: o rigor na investigação, a cultura do esforço individual, a igualdade de oportunidades para todos e o compromisso do trabalho colaborativo que visa transformar o Mundo de forma responsável, inclusiva e sustentável.”