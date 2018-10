Danone desacelera no terceiro trimestre mas sobe vendas para 6,2 mil milhões de euros

A multinacional de produtos alimentares Danone desacelerou no terceiro trimestre, de acordo com os resultados divulgados esta quarta-feira. A dona da Actimel e Activia anunciou vendas de 6,18 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 1,4% nas vendas “like-for-like” – vendas comparáveis para o mesmo parque de lojas, sem aberturas nem encerramentos.

O valor regitado representa uma desaceleração em relação trimestres anteriores. Embora o valor das vendas tenha superado as estimativas dos analistas, que esperavam apenas um crescimento de 1,2% nas vendas, a empresa desacelerou no ritmo de crescimento em relação ao segundo trimestre do ano, que foi de 3,3%. No primeiro trimestre, o crescimento das vendas da companhia francesa em “like-for-like” foi de 4,9%.

A Danone tem como objetivo atingir uma margem operacional acima de 16% e um crescimento de 4% a 4% até 2020, apontando para uma expetativa de aumento de dois dígitos em 2018 – lucro por ação.

Na Europa, em conjunto com os Estados Unidos, as vendas ascenderam aos 3,46 mil milhões de euros, o que corresponde a uma quebra de 1% nas vendas “like-for-like”. Nas restantes regiões do planeta, a Danone registou 2,719 mil milhões de euros nestas vendas, representando um crescimento 4,2%.

A Danone justifica o menor crescimento de vendas com a diminuição da procura de produtos alimentares para bebés na China e, ainda, pelo boicote levado a cabo pelos consumidores em Marrocos.