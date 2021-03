Início do desconfinamento, a 15 de março, permitiu dar os primeiros passos no regresso à normalidade. Crianças regressaram às escolas até ao primeiro ciclo e estabelecimentos como livrarias e salões de estética voltaram a abrir portas, com a venda ao postigo de bebidas a ser permitida nos cafés. Embora ainda seja recomendado ficar em casa, os portugueses já conseguem sentir a liberdade.