“Davos do Deserto” começa por recordar jornalista Jamal Kashoggi

A diretora executiva da empresa financeira Olayan e membro do Conselho Consultivo do fórum, Lubna Olayan, iniciou a sessão inaugural relembrando a “terrível” morte de Khashoggi e sublinhando que “com o apoio do Governo a verdade surgirá”.

“É natural que a nossa mente se concentre na morte de Khashoggi, um escritor e cidadão saudita”, disse Olayan no começo de seu discurso, o primeiro depois da saudação do diretor executivo do fórum, Yasir al Rumayyan

A abertura da conferência foi precedida por cancelamentos em cascata de líderes estrangeiros e líderes empresariais ocidentais, após a indignação internacional pelo assassinato do jornalista e opositor saudita.

Rigorosas medidas de segurança foram tomadas no hotel Ritz-Carlton, local do fórum onde Kirill Dmitriyev, chefe do Fundo de Investimentos da Rússia, e Patrick Pouyanné, chefe da gigante petrolífera francesa Total, vão falar, de acordo com a lista de participantes fornecida pelos organizadores.

Foi impossível até ao momento perceber se o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que patrocinou a primeira edição do fórum, em 2017, falará este ano.