A DBRS Ratings confirmou, este sábado, o Rating de Emissor de Longo Prazo da União Europeia (UE) em AAA e o rating de Emissor de Curto Prazo em R-1 (alto). A tendência em ambos os ratings permanece Estável.

Segundo a DBRS “a tendência estável reflecte a visão de que o compromisso e a capacidade dos Estados-membros para apoiar a União deverão permanecer fortes, apesar do aumento da dívida e dos desafios que a UE enfrenta relacionados com a invasão da Ucrânia pela Rússia”.

“O aumento da margem orçamental, a obrigação dos Estados-Membros de financiarem os níveis de despesas acordados, a combinação da introdução futura de novos recursos próprios da UE e dos reembolsos dos beneficiários de empréstimos deverão permitir confortavelmente à União reembolsar a sua dívida”, considerou.

A DBRS Morningstar classifica “a UE principalmente com base na sua avaliação de apoio de AAA”. “Isto é sustentado pela solvabilidade dos principais Estados-Membros da União, pelo seu forte compromisso com a UE e pelo aumento de múltiplas fontes de apoio, especialmente de Estados-Membros não essenciais com classificação AAA”.