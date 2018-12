DBRS reafirma ratings do Santander Totta

A agência canadiana DBRS reafirmou hoje os ratings de longo prazo do Santander Totta em “A”, anunciou o banco em comunicado. Já em abril, a agência canadiana tinha feito um upgrade dos ratings de longo prazo, que passaram na altura de A (low) para A.

As atuais notações de rating da dívida de longo prazo do Banco, em comparação com os níveis da República Portuguesa são as seguintes: Fitch – BBB+ (Portugal – BBB); Moody’s – Baa3 (Portugal – Baa3); S&P – BBB- (Portugal – BBB-); e DBRS – A (Portugal – BBB).

A DBRS destaca “o papel importante que o Santander Totta desempenha enquanto subsidiária do Santander”, continuando a ressalvar que “com a aquisição do Banco Popular Portugal, o Santander solidificou a sua posição como banco número dois em Portugal”.

A DBRS reafirmou ainda os ratings de curto prazo do Banco em R-1 (low), mantendo a perspetiva para ambos os ratings como estável.