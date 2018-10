De Caetano a Ricardo Araújo Pereira: quem está contra Bolsonaro?

Caetano Veloso

"Nosso novo fenómeno político, Jair Bolsonaro, que deve vencer a eleição presidencial no domingo, é um ex-capitão do Exército que admira Donald Trump, mas parece-se mais com Rodrigo Duterte, o homem forte das Filipinas. Bolsonaro defende a venda irrestrita de armas de fogo, propõe uma presunção de autodefesa se um polícia matar um "suspeito" e declara que um filho morto é preferível a um homossexual".