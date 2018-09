De Hazard a Pogba: os milhões que já deram problemas a José Mourinho

William Gallas (9,3 milhões) O antigo jogador sentiu-se enganado por Mourinho, quando este entregou a sua camisola nº13 ao alemão Ballack, deixando na altura o Chelsea. Em entrevista o defesa francês referiu "ter pena de não se ter entendido" com o técnico.

Eden Hazard (35 milhões) Durante uma reunião com a equipa, então com José Mourinho a orientar o Chelsea, o técnico terá dito ao belga, que este "não era bom o suficiente para atingir o topo" do futebol e como tal "devia ser vendido".

Zlatan Ibrahimovic (15 milhões) Os seus problemas com Mourinho começaram em abril de 2017, no Manchester United, quando após ter regressado de uma lesão, o técnico não lhe deu tempo para descansar. Quando o questionaram sobre a relação com José Mourinho, o sueco disse: o único problema que teve comigo foi quando ele me pôde dar descanso.

Luke Shaw (37,5 milhões) O plantel do Manchester United acusou o técnico de fazer 'bullying com o defesa, num jogo com o Brighton, acusando-o entre outras coisas, de não saber colocar-se em campo.

Kevin De Bruyne (8 milhões) Ainda ao serviço do Chelsea o jogador belga referiu-se a Mourinho, como um treinador distante e com quem falou apenas duas vezes.