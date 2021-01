De Marisa Matias a Ana Gomes. Frases que marcaram a campanha eleitoral rumo a Belém

Marisa Matias

“Quando um homem insulta uma mulher chamando-lhe ‘coisa de brincar’ por usar batom vermelho tem a resposta que merece. As mulheres não são coisa de brincar”, apontou Marisa Matias durante um dos comícios virtuais a 18 de janeiro sobre as críticas de André Ventura ao tom de batom que usou no debate presidencial transmitido pela RTP.