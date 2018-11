De Paris a Nova Iorque. Quais foram os destinos de eleição dos portugueses em 2018?

Com o final do ano já à vista, o motor de busca de viagens Momondo fez um balanço do ano para descobrir quais os destinos escolhidos pelos portugueses e também os voos mais baratos. A classificação de viagens revela os destinos mais populares e mais acessíveis dentro e fora da Europa, bem como os países do mundo que mais cresceram nas pesquisas dos utilizadores portugueses.

Paris, França Londres, Inglaterra Barcelona, Espanha Amesterdão, Holanda Roma, Itália Madrid, Espanha Nova Iorque, EUA Milão, Itália Genebra, Suíca Marraquexe, Marrocos