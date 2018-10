De Tancredo a Temer: quem é que já comandou o destino do Brasil?

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad estão na corrida para saber quem ocupará o lugar no Palácio Planalto. As eleições realizam-se amanhã, 7 de outubro. Conheça os oito presidentes que antecederam o próximo presidente do Brasil (na VI República) e fizeram história no Palácio do Planalto.

Tancredo Neves, PMDB, morreu antes de tomar posse Jose Sarney, PMDB, 1985-1980 Fernando Collor, PRN, 1990-1992 Itamar Franco, PMDB, 1992-1995 Fernando Henrique Cardoso, PMDB, 1995-2003 Luiz Inácio Lula da Silva, PT, 2003-2011 Dilma Rousseff, PT, 2011-2016 Michel Temer, PMDB, 2016-