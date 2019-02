Declarações de alto negociador norte-americano sobre acordo comercial com a China penalizam Wall Street

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta quarta-feira com perdas. As declarações do representante norte-americano nas negociações comerciais com a China, Robert Lighthizer, penalizaram o ânimo dos investidores. Lighthizer reconheceu que ainda há muito a fazer para que as duas maiores potências económicas mundiais cheguem a acordo.

O S&P 500 recuou 0,05%, para 2.792,39 pontos; o tecnológico Nasdaq caiu 0,09%, para 7.117,01 pontos; e o industrial Dow Jones ficou abaixo dos 26 mil pontos, ao perder 0,28%, para 25.985,16 pontos.

Numa audição no Congresso, o representante norte-americano revelou que os problemas que os Estados Unidos têm para resolver em relação à China são “sérios demais” para serem resolvidos por meras promessas dos chineses em aumentarem as importações de produtos norte-americanos.

As declarações de Lighthizer penalizaram os mercados que já tinham iniciado a sessão desta quarta-feira em terreno negativo. A conjuntura internacional penalizou os investidores, nomeadamente os confrontos entre o Paquistão e a Índia.

Em termos macro-económicos, os investidores estão à espera do relatório elaborado pelo Departamento de Comércio norte-americano sobre o PIB relativo ao quarto trimestre do ano passado. O relatório será divulgado amanhã, quinta-feira.

Nas matérias-primas, o Brent está a valorizar 1,79%, para 65,52 dólares. Nos EUA, o West Texas Intermediate ganha 1,73%, para 56,96 dólares.