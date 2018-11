Declarações de Trump penalizam Wall Street

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a segunda sessão da semana a desvalorizar. O S&P500 está a perder 0,27% para 2.667,12 pontos, o tecnológico Nasdaq cede 0,42% para 6.662,15 pontos e o industrial Dow Jones desvaloriza 0,40% para 24.542,31 pontos.

Depois de ter aberto a primeira sessão otimista, esta segunda-feira, devido ao “frenesim” comercial da Cyber Monday, a bolsa norte-americana ressentiu-se esta manhã, devido à nova ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor novas tarifas às importações chinesas, dias antes da cimeira do G20, em Buenos Aires, a capital da Argentina.

Donald Trump admitiu impor tarifas de 25% às importações chinesas no valor de 200 mil milhões de dólares. O otimismo vivido na sessão desta segunda-feira em torno das negociações entre Trump e o seu homólogo chinês, Xi Jiping, foram assim dissipadas.

Donald Trump admitiu ainda ao “Wall Street Journal” ser “muito improvável” aceitar as pretensões chinesas de adiar a imposição daquelas tarifas aduaneiras.

Para Peter Cardillo, economista da Spartan Capital Securities, em Nova Iorque, “o mercado mantém-se frágil e está agora preocupado porque, a qualquer momento, [a administração Trump] pode impor as tarifas às importações” (tradução livre).

Entre os produtos abrangidos pelas tarifas estão os computadores portáteis e os iPhones importados da China, penalizando os títulos da Apple, que está a perder quase 2%, para 171,23 dólares. Além disso, segundo Ramiro Loureiro, analista do BCP, “o RBC cortou o preço-alvo para as ações da Apple, passando dos $240 para os $235, refletindo as mensagens que os fornecedores têm transmitido ao mercado quanto à procura pelos iPhones

As outras FANG – Facebook, Amazon, Netflix e Google – assim como outras ações de empresas tecnológicas também estão em queda. Entre estas, incluiem-se as fabricadoras de chips e microprocessadores que têm uma forte exposição ao mercado Chinês.

As matérias-primas continuam a tendência de valorização iniciada esta segunda-feira, depois de uma semana em que o petróleo atingiu os mínimos desde dezembro de 2017, com o preço do barril de petróleo abaixo dos 60 dólares.

O West Texas Intermediate, refência no mercado norte-americano, está a valorizar 0,1%, para 51,68 dólares, enquanto o Brent, referência mundial e para a Europa, ganha 0,38% para 60,71 dólares.