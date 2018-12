Deco processa Facebook e pede indemnização de até 2.000 euros por utilizador

Já deu entrada em tribunal a ação judicial da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco), que exige uma compensação à Facebook pela utilização indevida dos dados dos utilizadores desta rede social, que pode chegar aos dois mil euros por utilizador, fez saber a entidade este sábado.

A entrada desta ação judicial é o culminar da intenção da Deco, manifestada em maio deste ano, para garantir que os utilizadores portugueses com conta naquela rede social sejam indemnizados pelo uso indevido de dados, após o escandâlo Cambridge Analytics.

A Deco diz que a ação sustenta-se “pelos direitos consagrados pela Lei, e em vários instrumentos, estudos e relatórios que permitem perceber o valor dos dados e dos perfis de cada indivíduo”. E, por isso, a Deco exige uma compensação a determinar pelo tribunal, mas nunca inferior a duzentos euros por consumidor, e por ano de registo nesta rede social. Estando o Facebook disponível em Portugal desde 2008, a compensação poderá ascender aos dois mil euros.

O valor da indemnização que cada português afetado pode vir a receber foi estimado com o apoio da Universidade de Madrid.

“Os consumidores que pretendam receber esta compensação através da mediação da Deco, devem preencher o formulário disponível no seu site, juntando-se aos mais de 16.000 já inscritos, ao contrário dos restantes que podem ter de contactar o Ministério da Justiça para verem os seus créditos reconhecidos”, informa a associação em comunicado.

Assim que rebentou o escândalo Cambridge Analytica, a DECO e as suas congéneres da Bélgica, Espanha e Itália estabeleceram uma conversa direta com a empresa, tendo reunindo em abril deste ano com a gigante norte-americana. Mark Zuckerberg prometeu, então, a estas associações de consumidores, avaliar uma possível compensação dos utilizadores cujos dados tenham sido abusivamente utilizados.

“Até à data não há qualquer proposta, pelo que a Decoavança para tribunal à semelhança das associações de consumidores europeias, OCU, Test Achats e Altroconsumo”, lê-se.

“A ponta do icebergue”

A Cambridge Analytica é uma empresa especializada em perfis psicológicos. Em 2014, Aleksandr Kogan, investigador da Universidade de Cambridge, propôs um teste de personalidade aos utilizadores do Facebook através da app “Esta é sua vida digital”. Para participar no teste, os utilizadores tinham de fazer login com os mesmos dados que usavam para entrar no Facebook. Esse teste foi feito por 270 mil pessoas.

Através daquela app, foram recolhidas as informações destas pessoas, assim como as dos seus amigos. No total, o investigador teve acesso aos dados de 87 milhões de utilizadores, localização, lista de amigos, gostos, partilhas, etc. Em Portugal, cerca de 63 mil pessoas foram potencialmente afetadas.

“Aleksandr Kogan partilhou os dados com a Cambridge Analytica, que os utilizou para criar perfis psicológicos e, em particular, para influenciar o comportamento eleitoral dessas pessoas a favor do presidente Donald Trump”, lembrou a Deco.

“Este escândalo parece ser apenas a ponta do icebergue de um modelo económico com base na partilha e má utilização de dados. Os utilizadores não são devidamente informados nem dão o seu consentimento explícito para esse fim”, acrescentou.

Em 7 de abril, a Comissão Europeia anunciou que a Facebook admitiu que os dados de “até 2,7 milhões” de utilizadores daquela rede social a residir na União Europeia possam ter sido transmitidos de “maneira inapropriada” à empresa britânica Cambridge Analytica.

Três dias antes, Mark Zuckerberg tinha admitido que a consultora Cambridge Analytica usou os dados de mais de 87 milhões de perfis, a maioria nos Estados Unidos, sem a autorização dos visados.

De acordo com uma fonte oficial da rede social norte-americana, a consultora pode ter acedido a dados de cerca de 63.080 utilizadores do Facebook em Portugal.

A este facto acresce ainda que há mais apps, a operar no Facebook, que acedem a dados dos utilizadores sem o seu consentimento. Em maio, a Facebook anunciou que havia suspendido mais de 200 aplicações que utilizavam abusivamente os dados do utilizador.