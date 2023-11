Promovido pela Deco, o estudo da melhor seguradora dá a conhecer a companhia que, simultaneamente, se destaca em termos de satisfação dos seus clientes e na relação qualidade-preço nos seguros mais procurados pelos consumidores.

8º Fidelidade: A seguradora entra diretamente para o top-10 das marcas portuguesas mais valiosas, com um valor de 500 milhões de euros.

6 Novembro 2023, 21h26

A Fidelidade foi eleita pelo segundo ano consecutivo como a melhor seguradora a operar em Portugal, segundo a Deco Proteste.

Em comunicado, a companhia diz que este reconhecimento surge depois de a Deco Proteste ter analisado as companhias que comercializam o conjunto de apólices mais procuradas pelos consumidores – seguro automóvel, de saúde, de vida e multirriscos-habitação.

Obtendo uma pontuação de 76 em 100, a Fidelidade apresenta os maiores níveis de satisfação dos clientes nos produtos avaliados: seguro automóvel, de saúde e multirriscos-habitação. “Dado a sua natureza, o seguro de vida não foi incluído neste inquérito, uma vez que o mesmo só é acionado em caso de morte do título”, ressalva a seguradora.

A seguradora obteve ainda a melhor classificação no conjunto dos critérios consoante a procura pelos diferentes tipos de seguros e a experiência dos próprios consumidores.

Avaliando o seguro automóvel, os clientes da Fidelidade mostram-se satisfeitos, sobretudo, com as condições do contrato, o tempo necessário para a regularização de sinistros e a transparência dos processos.

A qualidade dos cuidados de saúde, a rede de prestadores e ainda aos processos administrativos foram os critérios apreciados pelos consumidores relativamente à categoria de seguros de saúde.

A Fidelidade foi ainda valorizada pelos consumidores com seguros multirriscos-habitação pelos seus serviços online, pelo tempo de reembolso e pela transparência dos processos.

O estudo, divulgado na Revista Dinheiro & Direitos, teve ainda em consideração as reclamações recebidas nos serviços de informação da Deco Proteste e na plataforma Reclamar, sendo a Fidelidade a seguradora com o menor volume de queixas.

Promovido pela Deco o estudo da melhor seguradora dá a conhecer a companhia que, simultaneamente, se destaca em termos de satisfação dos seus clientes e na relação qualidade-preço nos seguros mais procurados pelos consumidores.