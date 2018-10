Défice da balança comercial sobe para 1.709 milhões de euros em agosto

O défice da balança comercial de bens aumentou para 1.709 milhões de euros em agosto de 2018, o que representa uma subida de 351 milhões de euros quando comparada com o período homólogo de 2017, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira.

“Excluindo os combustíveis e lubrificantes a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1 124 milhões de euros, correspondente a um aumento do défice de 28 milhões de euros em relação a agosto de 2017″, refere o relatório do organismo de estatística português.

De acordo com o INE, as exportações e as importações de bens portuguesas subiram 2,6% e 8,6% em termos nominais, mas ainda assim desaceleraram em relação aos números de julho, quando dispararam 13,8% e 11,9%, respetivamente.

A nível de segmentos de atividade, o documento destaca a queda das exportações de material de transporte (-10,3%) – que se deveu sobretudo à paragem para férias em agosto de algumas empresas deste setor (dado que, no ano anterior, se havia verificado num período do ano distinto) – e ao crescimento das importações em quase categorias económicas, tendo sobressaído os combustíveis e lubrificantes (+59,2%).

Em relação ao aglomerado do trimestre terminado em agosto, as exportações e as importações de bens cresceram 8,9% e 12,6% face ao mesmo período do ano passado.

