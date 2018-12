Défice da balança comercial subiu para 1.593 milhões de euros em outubro

O défice da balança comercial de bens portuguesa subiu para 1.593 milhões de euros em outubro, um valor superior em 54 milhões de euros comparativamente ao período homólogo de 2017, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira. Nesse mês, as exportações aceleraram e as importações ultrapassaram novamente as anteriores, com subidas homólogas nominais de 5,9% e 5,3%, respetivamente.

“Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1.100 milhões de euros, correspondente a um aumento do défice de 39 milhões de euros em relação a outubro de 2017. Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 8,5% e as importações cresceram 7,6% (+2,6% e +1,4%, respetivamente, em setembro de 2018)”, refere o INE.

Segundo o organismo de estatística português, no trimestre terminado em outubro, as exportações e as importações de bens aumentaram ambas: 3,1% e 4,5%, respetivamente, quando comparado com o trimestre homólogo do ano passado. No relatório publicado esta manhã, o INE explica que tanto as exportações como as importações cresceram devido ao aumento verificado no comércio Intra-União Europeia (UE), dado que as exportações Extra-UE diminuíram.

Em setembro, o défice da balança comercial portuguesa tinha descido para 1.203 milhões de euros – uma diminuição, em termos homólogos, de 49 milhões de euros.

Exports and imports increased by 5.9% and by 5.3% respectively, in nominal terms https://t.co/15KzRjItIc — INE Portugal (@pt_INE) December 10, 2018

Notícia atualizada às 11h19