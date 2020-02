Delta Airlines vai investir cerca de 920 milhões de euros para atingir neutralidade carbónica

A Delta Air Lines vai investir, a partir de 1 de março de 2020 e ao longo dos próximos 10 anos, mil milhões de dólares (mais de 920 milhões de euros) no seu caminho para mitigar todas as emissões do seu negócio global daqui para frente.

“A companhia aérea vai investir em inovação, no avanço de tecnologias de transporte aéreo limpas, na aceleração da redução de emissões e resíduos de carbono e no estabelecimento de novos projetos para atenuar o balanço de emissões”, assegura um comunicado da empresa.

“Não há substituto para o poder que as viagens têm de conectar pessoas, das quais o mundo precisa hoje mais do que nunca. À medida que conectamos clientes em todo o mundo, é nossa responsabilidade cumprir a promessa de reunir pessoas e garantir o máximo cuidado com o nosso ambiente”, afirmou Ed Bastian, CEO da Delta.

“Agora é o tempo de acelerarmos os nossos investimentos e estabelecermos um compromisso ambicioso que toda a equipa da Delta possa cumprir”, defende o mesmo responsável.

De acordo com o referido comunicado, “a abordagem da Delta para combater a redução do carbono e promover a sustentabilidade reflete o foco e o rigor pelos quais se tornou conhecida e que usou para construir uma companhia aérea financeiramente segura”.

“Este anúncio acontece quando a Delta acaba de distribuir 1,6 mil milhões de dólares (mais de 1.475 mil milhões de euros) em participação nos lucros aos funcionários (…) e espelha a sua abordagem de longa data de valorizar o apoio a todas as partes interessadas (‘stakeholders’) e comunidades em todo o mundo”, salienta o comunicado em questão.

“Não há desafio que enfrentemos que exija mais inovação do que a sustentabilidade ambiental e sabemos que não há uma solução única. Estamos a aprofundar as temáticas, examinar todos os ângulos do nosso negócio, contratar especialistas, construindo alianças, promovendo parcerias e impulsionando a inovação”, afirmou Bastian.

“Estamos numa jornada e, embora não tenhamos já todas as respostas, sabemos que a nossa escala, juntamente com os investimentos em tempo, talento e recursos, vai trazer um impacto significativo ao planeta e garantir a sustentabilidade dos nossos negócios”, garante o mesmo responsável.

A administração da Delta Airlines relembra que o setor de aviação responde por cerca de 2% das emissões globais de dióxido de carbono.

“A pegada de carbono da Delta é o seu maior impacto ambiental, com 98% das suas emissões provenientes das suas aeronaves”, admitem os responsáveis da companhia aérea norte-americana.

A Delta Airlines está a concentrar os seus esforços para se tornar neutra em carbono na redução de carbono; remoção de carbono; e envolvimento dos ‘stakeholders’.

“Quando os clientes escolhem voar com a Delta, devem sentir que estão a fazer uma declaração sobre o como cuidar do nosso planeta. O nosso compromisso com a neutralidade de carbono significa que voar com a Delta representa muito mais do que uma ótima experiência de viagem – trata-se de unir esforços para criar um mundo melhor”, defendem os responsáveis da Delta Airlines.

O mesmo comunicado salienta que “a estratégia de carbono da Delta vai ser responsável pelas emissões ao longo do seu negócio – tanto no ar com em terra”.

“O investimento da Delta vai criar novos projetos e métodos para reduzir a sua pegada de carbono, proteger as comunidades globais e tornar mais fácil a outras organizações explorar opções semelhantes para lidar com as suas próprias pegadas de carbono – ao mesmo tempo que minimiza a dependência dos atuais e restritos mercados de compensação de carbono. Para apoiar essa estratégia, a Delta vai alocar parte do seu compromisso financeiro em veículos de investimento, incluindo um fundo dedicado e focado em alcançar a sua ambição de neutralidade em carbono”, revela o comunicado em questão.

“Entre ser a primeira e única companhia aérea dos EUA a limitar voluntariamente as emissões de gases de efeito estufa aos níveis de 2012, a adicionar mais de 80 novos aviões em 2019, num esforço para renovar sua frota com aeronaves que são 25% mais económicas do que as aeronaves que estão a substituir, a Delta tem estado a executar um esforço de vários anos para alcançar viagens aéreas mais sustentáveis. Como parte do seu compromisso, a Delta fez uma parceria com inovadores do setor para promover o desenvolvimento e a produção de combustíveis de aviação sustentáveis, incluindo os recentes acordos com a Northwest Advanced Bio-Fuels e a Gevo. A companhia aérea fez ainda uma parceria com a organização internacional de cidadania ‘Global Citizen on Global Goal Live: The Possible Dream’, para ajudar a alcançar os ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável’ das Nações Unidas, com foco em sustentabilidade, igualdade de género e capital humano”, destaca o comunicado da Delta Airlines.