Carlos César não tem dúvidas de que o pedido de demissão apresentado hoje ao Presidente da República é “legítimo” e foi feito por um primeiro-ministro que “sempre pôs em primeiro lugar a transparência e a credibilidade das instituições”.

O presidente do PS, Carlos César em conversa com o secretário-geral do partido, António Costa

7 Novembro 2023, 18h51

A decisão de António Costa de apresentar a demissão do cargo de primeiro-ministro evidencia um “grande sentido de responsabilidade”, de acordo com as declarações do presidente do Partido Socialista (PS), Carlos César.

Ao final da tarde desta terça-feira, o socialista reagiu ao pedido apresentado por Costa ao Presidente da República, reiterando a ideia de que o ainda primeiro-ministro agiu de modo “legítimo”. Na origem estiveram as notícias ligadas a uma série de buscas lançadas pelo Ministério Público e que “sobressaltaram a sociedade portuguesa”.

Carlos César garantiu que se trata de uma decisão tomada pelo chefe do governo “em defesa da integridade plena das instituições que lhe coube e cabe defender”. De acordo com as palavras daquele que é o presidente do PS desde 2014, António Costa “sempre pôs em primeiro lugar a transparência e a credibilidade das instituições”.

O líder sublinhou, por mais que uma vez, que não existem quaisquer acusações “sobre a conduta do primeiro-ministro”, sendo certo que essas podem surgir mais à frente.

De acordo com o líder, Costa deixa um “enorme legado como governante”. No período da governação do primeiro-ministro, Portugal voltou a ganhar “não só a confiança dos mercados, como o prestígio junto das instituições europeias e internacionais”, de acordo com Carlos César.

“Continuamos a contar com António Costa para servir o país e o Partido Socialista”, sublinhou ainda o presidente do PS.