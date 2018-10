Democracia21 promove manifestação anti-corrupção junto ao Parlamento

O movimento Democracia21 revela que vai apoiar a manifestação contra a corrupção à frente da Assembleia da República no próximo dia 5 de novembro.

“O movimento cívico Democracia21 apoia a manifestação Portugueses com voz contra a corrupção a decorrer na Assembleia da República, no próximo dia 5 novembro às 11h”, revela o movimento político Democracia21, fundado por Sofia Afonso Ferreira, ex-militante do PSD

A fundadora da Democracia21, Sofia Afonso Ferreira, encontra-se entre os promotores desta inciativa que, avança, em comunicado, pretende unir esforços na sociedade civil na luta contra a corrupção.

“O fenómeno da corrupção constitui uma violação clara dos princípios de boa gestão e administração de dinheiro, valores e património público, transparência e justiça”, defende o movimento Democacia21 que, em setembro deste ano, assinou uma petição pública na internet contra alegadas fraudes na reconstrução de casas de Pedrógão Grande destruídas pelo fogo de 2017.

O movimento cívico Democracia 21 (D21), constituído em janeiro deste ano,quer constituir-se como partido político e, depois de formalizado, quer concorrer às europeias e às legislativas de 2019. Sofia Afonso Ferreira, a fundadora e líder do movimento, chegou a militar no PSD, na fase final da liderança de Passos Coelho, e após a saída do ex-primeiro-ministro da liderança partido, decidiu também deixar o PSD.

Sofia Afonso Ferreira esteve próxima da Iniciativa Liberal (IL), ainda antes de este movimento ser formalizado como partido, em dezembro do ano passado. Agora quer afirmar a D21 como um “partido liberal de direita”.