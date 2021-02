Denúncia de crimes contra pessoas diminuiu cerca de 14% em 2020

A PSP registou em 2020 uma diminuição de cerca de 14% na denúncia de crimes contra pessoas, em comparação com o ano anterior, e fez 19.000 detenções, 900 das quais por suspeita de violência doméstica.

Em comunicado e para assinalar o Dia Europeu da Vítima de Crime, que hoje se assinala, a PSP fez também um apelo à denúncia de crimes.

A PSP adianta que em 2020 e em comparação com o ano anterior, registou uma diminuição de cerca de 14% na denúncia de crimes contra as pessoas, tendo sido registadas cerca de 38.000 denúncias.

Das cerca de 19 mil detenções realizadas no ano passado, 900 decorreram do envolvimento das pessoas suspeitas em crimes de violência doméstica.

“Acreditamos, contudo, que, numa significativa parte das ocorrências, a adoção de comportamentos autoprotetivos constitui um elemento de grande importância na diminuição do risco de vitimização”, é referido.

Para consciencializar as pessoas para a importância dos comportamentos preventivos, a PSP realizou mais de 20 mil ações de sensibilização, tendo informado mais de 152 mil pessoas sobre a prevenção da criminalidade de índole sexual, ‘bullying’, discriminação, entre outros.

“Complementarmente, a PSP tem feito uma forte aposta nos conteúdos digitais, sejam produtos direcionados para públicos específicos – como as animações do FALCO ou a partilha de conteúdos no projeto #estudoemcasa – sejam mensagens dirigidas ao grande público, difundidas através das redes sociais oficiais”, é indicado.

Na nota, é também destacado que a PSP disponibiliza nas suas esquadras 157 salas de apoio à vítima e tem atualmente afetos 1.100 polícias nas suas diversas equipas de proximidade, especificamente formados para o atendimento e encaminhamento das ocorrências que envolvam vítimas especialmente vulneráveis como crianças, idosos, deficientes ou, particularmente, vítimas de violência doméstica.

A PSP lembra que a denúncia de crimes é fundamental para o reajustamento de meios e táticas policiais disponibilizando para o efeito, em complemento ao atendimento presencial, contactos institucionais como proximidade@psp.pt ou violenciadomestica@psp.pt, através dos quais os cidadãos poderão procurar auxílio ou denunciar crimes.